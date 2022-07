Και το όνομα αυτού, Τζέιμς Ταρκόφσκι. Ο 29χρονος αμυντικός έμεινε ελεύθερος από την Μπέρνλι που υποβιβάστηκε και υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τα «ζαχαρωτά».

Σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας του αγγλικού πρωταθλήματος, ο Ταρκόφσκι έχει μετρήσει 194 συμμετοχές με την Μπέρνλι και ήταν βασικός σε περισσότερα από 30 παιχνίδια σε καθεμιά από τις πέντε προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους!

First signing of the summer: ✅ pic.twitter.com/Zy3Jg2jGq2