Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μαρτίνς κόντρα στη Σάλτσμπουργκ (pic)

O Μαρτίνς επέλεξε τον Βάτσλικ κάτω από τα δοκάρια. Οι Αβιλά, Παπασταθόπουλος, Σισέ και Ρεάμπτσιουκ θα είναι στην τετράδα της άμυνας. Οι Εμβιλά και Κανέ στα χαφ, με τους Αγκιμπού Καμαρά, Μασούρα και Ραντζέλοβιτς πίσω από τον Ελ Αραμπί.

Δείτε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στη Σάλτσμπουργκ! / The line-up for today's friendly match against RB Salzburg! 🔴⚪️ #Οlympiacos #FriendlyMatch #PreSeason2022 #OLYRBS #Austria #LineUp #Football pic.twitter.com/hGIe9dEubV