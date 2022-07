Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Βρσάλικο

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την συμφωνία με τον Κροάτη μπακ και κάλυψε την θέση στα δεξιά της άμυνας με ποιότητα και εμπειρία.

O Βρσάλικο, μετά την παρουσία του σε Ατλέτικο και Ίντερ, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πειραιώτες.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Σίμε Βρσάλικο.

Ο 30χρονος Κροάτης δεξιός μπακ, γεννημένος στις 10 Ιανουαρίου 1992, υπέγραψε για τρία χρόνια στους «ερυθρόλευκους».

Από το 2016 ο διεθνής ακραίος αμυντικός ανήκε στην Atlético Madrid, με την οποία πραγματοποίησε 99 συμμετοχές, έχοντας τρία γκολ και δέκα ασίστ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 28 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 20 στη La Liga, τα πέντε στο Champions League, τα δύο στο Copa del Rey, ενώ έπαιξε και στον ημιτελικό του ισπανικού Supercopa εναντίον της Athletic Bilbao.

Την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 έπαιξε στην Inter με τη μορφή δανεισμού, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, Genoa και Sassuolo.

Στη σπουδαία του καριέρα έχει μετρήσει 89 αγώνες στη Serie A και 69 στη La Liga.

Με τη Dinamo Zagreb κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) και δύο κύπελλα (2010-2011, 2011-2012), ενώ με την Atlético Madrid πήρε πρωτάθλημα (2020-2021) και Europa League (2017-2018).

Έχει εκπροσωπήσει 52 φορές την εθνική Κροατίας, με την οποία το 2018 ήταν βασικός στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Γαλλίας. Έδωσε το παρών σε δύο Ευρωπαϊκά (2012, 2016) και σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2014, 2018)».

Σίμε Βρσάλικο, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Sime Vrsaljko! 🔴⚪

#Olympiacos #Transfer #Welcome #SimeVrsaljko #WelcomeVrsaljko #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/zbhVSacICv