Αναλαμβάνει την Μαρσέιγ ο Τούντορ!

Μετα το τέλος στην συνεργασία του με την Βερόνα, ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ θα μετακομίσει στην Γαλλία.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κροάτης βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Μαρσέιγ και, αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, θα αντικαταστήσει τον Χόρχε Σαμπάολι, που αποχώρησε πριν από λίγες ώρες.

Olympique Marseille are closing on the appointment of Igor Tudor as new manager. Former Hellas Verona head coach will replace Jorge Sampaoli. ⚪️🔵 #OM



The agreement is imminent, after negotiations revealed yesterday.