Κάτοικος St. Jame's Park είναι και επίσημα ο Σβεν Μπότμαν. Η Νιουκάστλ του Έντι Χάου εκταμίευσε 37 εκατομμύρια ευρώ και έφερε στην Αγγλία τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, Σβεν Μπότμαν, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα πέντε χρόνια μετά από δύο σεζόν στη Λιλ και ένα πρωτάθλημα Γαλλίας.

✍️ 𝗕𝗢𝗧𝗠𝗔𝗡 ✍️



Newcastle United are thrilled to confirm the signing of Sven Botman from Lille on a five-year deal!



Welkom, Sven! 🇳🇱