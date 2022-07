Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Μαλάσια η πρώτη μεταγραφή της εποχής Τεν Χαγκ

Ο 22χρονος αριστερός μπακ, Τάιλερ Μαλάσια προβάρει τη φανέλα της Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» τα βρήκαν τόσο με τον παίκτη όσο και με τη Φέγενορντ και εντός του Σαββατοκύριακου ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Η Γιουνάιτεντ θα πληρώσει 15 εκατομμύρια ευρώ στους Ολλανδούς για την απόκτηση του βραχύσωμου ακραίου οπισθοφύλακα, ενώ μέσω μπόνους η φιναλίστ στον τελικό του Conference League μπορεί να εισπράξει ακόμα δυο εκατομμύρια. O Μαλάσια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με οψιόν για ακόμα έναν χρόνο. Ο 22χρονος ακραίος οπισθοφύλακας αναμένεται να περάσει ιατρικά μέσα στο Σαββατοκύριακο και να γίνει η πρώτη μεταγραφή του κλαμπ στην εποχή του Έρικ Τεν Χαγκ.

