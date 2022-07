Δεν πάει πουθενά: Ο Σαλάχ ανανέωσε στη Μύκονο με τη Λίβερπουλ! (vid)

Της χάρισε το πρωτάθλημα μετά το 1989-90, το Champions League μετά το 2005 και είναι το αστέρι της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ, πως θα μπορούσε να φύγει από το Λίβερπουλ.

Παρά τα όσα ακούγονταν για τις οικονομικές απαιτήσεις του Αιγύπτιου, η φιναλίστ του φετινού Champions League «έδεσε» τον Μο Σαλάχ στο Anfield, αφού τον έκανε τον πιο ακριβοπληρωμένο στην ιστορία του κλαμπ με πάνω από 350 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα (!) στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Μάλιστα ο Μο Σαλάχ βρίσκεται στη Μύκονο για διακοπές και το βίντεο της ανανέωσης του είχε ως φόντο το νησί.

We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ❤️#SalahStays