Ανακοίνωσε τον Βιτίνια η Παρί (pic)

Ο Βιτίνια ταξίδεψε στο Παρίσι, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την Παρί έως το 2027, με την πρωταθλήτρια Γαλλίας να καταβάλει στην Πόρτο το ποσό των 40 εκ. ευρώ.

Μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Βιτίνια, οι ιθύνοντες της Παρί στρέφουν την προσοχή τους, στην απόκτηση του Μίλαν Σκρίνιαρ από την Ίντερ, αλλά και του Ρενάτο Σάντσες από την Λιλ.

Paris Saint-Germain is pleased to announce the signing of Portuguese international, @vitinha. ✍️



The FC Porto midfielder has signed a 5-year contract with the capital club. 🔴🔵#WelcomeVitinha