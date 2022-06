Κάρσον Πίκετ: Η πρώτη μη αρτιμελής παίκτρια που αγωνίζεται στην Εθνική των ΗΠΑ

Η Πίκετ ήταν βασική στη νίκη με 2-0 της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κολομβία και έγραψε ιστορία ως η πρώτη παίκτρια με διαφορά άκρων που αγωνίζεται με την φανέλα της Αμερικής.

Η αμυντικός των North Carolina Courage στο NWSL γεννήθηκε χωρίς ένα μέρος του αριστερού της χεριού, ωστόσο δεν την εμπόδισε να κάνει το όνειρο της πραγματικότητα.

Η 28χρονη έγινε ευρέως γνωστή μέσω μιας viral φωτογραφίας στο Instagram κατά την διάρκεια της σεζόν του 2019. Στην δημοσίευση που είχε κάνει το γύρο του διαδικτύου η Πίκετ ενώνει το χέρι της με ένα 2χρονο αγοράκι που επίσης γεννήθηκε χωρίς πήχη.

