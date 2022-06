Επίσημο: Ανέλαβε τη Λιλ ο Φονσέκα

Τον αντικαταστάτη του Ζοσλέν Γκουρβενέκ, ο οποίος έμεινε μόλις μια σεζόν στον πάγκο της ομάδας, βρήκε η Λιλ, με τους Γάλλους να ανακοινώνουν τον Πάουλο Φονσέκα. Ο Πορτογάλος τεχνικός υπέγραψε έως το 2024 με τους περσινούς πρωταθλητές Γαλλίας και έτσι επιστρέφει στους πάγκους, μετά το πέρασμά του από τη Ρόμα (2019-21), ενώ στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, έχει περάσει και από το τιμόνι των Σαχτάρ, Πόρτο, Μπράγκα.

We can confirm that Paulo Fonseca is the new Lille head coach! 🔴#LOSC pic.twitter.com/rRA7QDvUZw