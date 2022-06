Ουκρανικά ΜΜΕ: «Μένει μέχρι το 2023 στην Ιντερνασιονάλ ο Βιτάο»

Μία εξέλιξη που εφόσον ισχύει, δεν είναι θετική για την ΑΕΚ φιλοξενείται τις τελευταίες ώρες στα ουκρανικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «footboom», από τις πλέον έγκυρες αθλητικές στην Ουκρανία, ο Βιτάο όχι μόνο δεν θα επιστρέψει στη Σαχτάρ, αλλά θα παραμείνει μέχρι το 2023 στη Βραζιλία. Μάλιστα, οι Ουκρανοί επικαλούνται και το tweet του Βραζιλιάνου ρεπόρτερ, Λούκας Ντίας που αναφέρει ότι «οι διαπραγματεύσεις της Ιντερνασιονάλ με τη Σαχτάρ προχώρησαν και ο Βιτάο θα παραμείνει στην ομάδα έως το 2023».

Να θυμίσουμε πως ο Βιτάο αποκτήθηκε το 2019 από τη Σαχτάρ επί εποχής Μπότο έναντι τεσσάρων εκατ. ευρώ από την Παλμέιρας και έχει κάνει με την ομάδα του Ντόνετσκ 36 ματς, ενώ με την Ιντερνασιονάλ, όπου μετακόμισε μετά τη ρωσική εισβολή μετρά 11 ματς και ένα γκολ.

Duas informações importantes:



- Inter já sabe nos bastidores que Yuri Alberto aceitou a proposta do Corinthians e pode ser anunciado a qualquer momento;



- As negociações com o Shakhtar avançaram e Vitão deve permanecer até junho de 2023. Clube ucraniano liberou. @rdgrenal pic.twitter.com/19cIVsE8Nl