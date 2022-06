Ο Τσάβι Σίμονς που αποτελεί τον νέο μεταγραφικό της απόκτημα της ολλανδικής ομάδας.

Ο 19χρονος χαφ αποχώρησε από την Παρί Σεν Ζερμέν και υπέγραψε συμβόλαιο με την PSV μέχρι το 2027.

Ο Ολλανδός μέσος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 9 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με τους πρωταθλητές Γαλλίας.

Barcelona 🇪🇸 ⇢ Paris 🇫🇷 ⇢ Eindhoven 🇳🇱



The right step at the right moment.#TheXaviWay