Ο πλουσιότερος σύλλογος στον κόσμο ανακοίνωσε την απόκτηση του Σβεν Μπότμαν από τη Λιλ έναντι 37 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός μετά από δύο χρόνια στη Γαλλία και ένα πρωτάθλημα με τη Λιλ, μετακομίζει στο Νιουκάστλ μέχρι το 2027 για την ομάδα του Έντι Χάου.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!



⚫️⚪️