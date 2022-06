Στα χρώματα της σημαίας της Σαουδικής Αραβίας θα ντυθεί φέτος η Νιούκαστλ. Οι καρακάξες παρουσίασαν την τρίτη εμφάνιση της σεζόν σε χρώματα πράσινο και άσπρο, που παραπέμπει στα χρώματα της σημαίας των νέων ιδιοκτητών, κάτι που μόνο σύμπτωση δεν αποτελεί…

👕 #NUFC's 2022/23 third kit is now available to order! #BetterNeverStops



