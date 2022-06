Έγινε τοιχογραφία ο Σον στο Λονδίνο

Ο Σον αποτελεί από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές των οπαδών της Τότεναμ. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στους «σπερς» εδώ και μια επταετία, με την Τότεναμ να τον έχει αποκτήσει με 30 εκατ. ευρώ από τη Λεβερκούζεν.

Οι οπαδοί της Τότεναμ θέλησαν να δείξουν την αγάπη τους για τον επιθετικό, με την δημιουργία μιας υπέροχης τοιχογραφίας στο Βόρειο Λονδίνο, με τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του.

Mε τη φανέλα του αγγλικού συλλόγου μετράει 324 εμφανίσεις, έχοντας σκοράρει 131 γκολ και μοιράσει 73 ασίστ.

So my brother @GnasherMurals did a thing today in Tottenham @Sonny7 @SpursOfficial @pokeefe1 @vkon1 please share 🙏🏻 pic.twitter.com/RItBpjNTPD