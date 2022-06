Με αρκετές αλλαγές η 11άδα του Ολυμπιακού για το φιλικό με την Κρακόβια (pic)

Έτοιμος για το φιλικό κόντρα στην Κρακόβια είναι ο Ολυμπιακός, με τον Πέδρο Μαρτίνς να παρατάσσει την ομάδα με αρκετές αλλαγές. Συγκεκριμένα, την 11άδα απαρτίζουν οι: Βατσλίκ, Ανδρούτσος, Μπα, Σισέ, Κούτρης, Μαντί Καμαρά, Κανέ, Μπουχαλάκης, Βαλμπουενά, Φαντινγκά και Χασάν.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στην Κρακόβια! / The line-up for today's friendly match against KS Cracovia! 🔴⚪️