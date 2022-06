Ανακοίνωσε τον τερματοφύλακα Τέρνερ η Άρσεναλ

Ο 28χρονος διεθνής γκολκίπερ έχει πραγματοποιήσει 18 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, από τότε που έκανε το διεθνές ντεμπούτο του τον Ιανουάριο του 2021. Επίσης, «έγραψε» 102 εμφανίσεις με τους Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον κατά τη διάρκεια των έξι χρόνων του στην ομάδα του MLS, ενώ ψηφίστηκε ως πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας για το 2020, τόσο από τους οπαδούς, όσο και από τους συμπαίκτες του.

Θα είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί στην Ευρώπη και θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 30.

«Ο Ματ είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας που θα φέρει μεγάλη ποιότητα στην ομάδα μας. Έχει δείξει με τις εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια, τόσο στο MLS όσο και σε διεθνές επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ένας τερματοφύλακας που θα μας δώσει πρόσθετη δύναμη στην επόμενη σεζόν. Καλωσορίζουμε τον Ματ και την οικογένειά του στον σύλλογο και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε τα επόμενα χρόνια» δήλωσε ο Ισπανός προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα.

