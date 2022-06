Η Ίντερ στέλνει δανεικό τον Εσπόζιτο στην Άντερλεχτ

Ο Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο της Ίντερ θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν ως δανεικός στην Άντερλεχτ, αφού και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει απόλυτα για την παραχώρηση του.

Στην συμφωνία των δύο ομάδων συμπεριλαμβάνεται και ρήτρα εξαγοράς ενόψει του επόμενου καλοκαιριού, ενώ η Ίντερ θα έχει τη δυνατότητα να τον αγοράσει ξανά, σε περίπτωση που το θελήσει. Ο 19χρονος επιθετικός αναμενέται σήμερα (27/6) στο Βέλγιο, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί.

Ο Ιταλός επιθετικός αγωνίστηκε στην Ελβετία και την ομάδα της Βασιλείας την περασμένη σεζόν, πραγματοποιώντας 34 εμφανίσεις, με 7 γκολ και 9 ασίστ.

Sebastiano Esposito joins Anderlecht on a loan deal with buy option from Inter, as expected. It will also include a buy-back clause for Inter. 🇮🇹🇧🇪🤝 #transfers



Esposito will undergo medical tests and then sign in Belgium tomorrow morning.