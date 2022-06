ΠΑΟΚ: Οι ημερομηνίες και οι ώρες των φιλικών (pic)

Ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με τις Go Ahead Eagles, Γκρόνιγκεν, Άλκμααρ και Σταντάρ Λιέγης στις 29/02, 2/07, 6/07 και 9/07 αντίστοιχα με τον Δικέφαλο να γνωστοποιεί και τις ώρες των αγώνων.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο SV Terwolde, το παιχνίδι με την Γκρόνινγκεν στο Άπελντοορν, ενώ με την Άλκμααρ στο γήπεδο SV Wissel. Το τελευταίο φιλικό με την Σταντάρ Λιέγης, θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Θυμίζουμε ότι οι «ασπρόμαυροι» θα παραμείνουν στο Άπελντορν μέχρι τις 10 Ιουλίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

PreSeason Friendly Games



Vs @GAEagles

📆29.06

⏰20:00

🏟️SV Terwolde



Vs @fcgroningen

📆02.07

⏰16:030

🏟️Voetbalvereniging WWNA



Vs @AZAlkmaar

📆06.7

⏰19:00

🏟️SV Wissel



Vs @Standard_RSCL

📆09.07 pic.twitter.com/LXguv7gPLs