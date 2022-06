Επιλογή έκπληξη: Στην πόλη των αγγέλων ο Γκάρεθ Μπέιλ!

Συμπαίκτης με τον Τζιόρτζιο Κιελίνι στην Los Angeles FC θα γίνει άμεσα ο Γκάρεθ Μπέιλ, σύμφωνα με το Athletic.

O Ουαλός μεσοεπιθετικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ρεάλ Μαδρίτης είχε στα χέρια του πληθώρα προτάσεων, ωστόσο έκρινε ότι αυτή από το MLS και την ομάδα του Λος Άντζελες τον ικανοποιεί περισσότερο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μπέιλ συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για άλλους 18 μήνες, κάτι που δείχνει πως ο… γάμος ανάμεσα στις δύο πλευρές θα είναι σε πρώτη φάση δοκιμαστικός.

Ο Μπέιλ αναμένεται να περάσει άμεσα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αφού το MLS βρίσκεται στα μέσα της σεζόν του, κάτι που θα του επιτρέψει να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τον μεγαλύτερο στόχο της καριέρας του, που δεν είναι άλλος από την τελική φάση του Μουντιάλ στο Κατάρ, όπου θα αγωνιστεί με την φανέλα της Ουαλίας.

