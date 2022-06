Serie A: Αυτό ήταν το πιο όμορφο γκολ στo φετινό Campionato (vid)

Και επειδή έχετε μπει σε διαδικασία σκέψης και είμαστε ντάλα απόγευμα Ιουνίου, δεν θα αργήσουμε να σας αποκαλύψουμε... Το τέρμα του Τεό Ερνάντες. Αυτό που πέτυχε με την Αταλάντα, όπου έκανε μία τρομερή κούρσα σχεδόν σ' όλο το γήπεδο και έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίπαλα δίχτυα.

Και μιλάμε εμείς επίσης για γκολ που που βοήθησε ακόμη περισσότερο τους «ροσονέρι» ώστε να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου μετά από 11 χρόνια.

Ξαναδείτε το:

Goal of the Season #SerieA 💎 2021/2022 goes to...🥁



🎊🥇 @TheoHernandez 🥇🎊



presented by @cryptocom! ✨ #GOTS ✨ pic.twitter.com/hyDxRpYzFW