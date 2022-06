UEFA: Η ανάρτηση με το «χρυσό γκολ» του Χαριστέα στον προημιτελικό με τη Γαλλία (vid)

Η UEFA σε δημοσίευσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησε το γκολ του Άγγελου Χαριστέα κόντρα στη Γαλλία, με αφορμή τη συμπλήρωση 18 χρόνων από τη νίκη της Εθνικής μας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ήταν η εξαιρετική ενέργεια του κάπτεν της ομάδας και μετέπειτα MVP του τουρνουά, Θοδωρή Ζαγοράκη με τον Χαριστέα με καρφωτή κεφαλιά να κάνει το 1-0 για την Ελλάδα και να της χαρίζει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Θυμηθείτε ξανά το «χρυσό γκολ» του Χαριστέα:

🇬🇷 Angelos Charisteas scores the winner as Greece knock-out the defending champions France #OTD in the EURO 2004 quarter-final! @EthnikiOmada pic.twitter.com/W9qj0GoxVv