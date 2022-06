Αγκιμπού Καμαρά: Βλέπουν «μεταγραφή» από Ολυμπιακό σε Νότιγχαμ οι Άγγλοι (pics)

Σύμφωνα με ρεποτάζ σε sites και εφημερίδες, ο νεαρός μέσος από τη Γουινέα δεν αποκλείεται την προσεχή σεζόν να παίζει στην Αγγλία. Μην βιάζεστε... Δεν πρόκειται ούτε για τη Λίβερπουλ ούτε για τη Νιούκαστλ που γράφτηκαν ως ονόματα τον χειμώνα, όταν ο Καμαρά έκανε πολύ καλές εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό και είχε εντυπωσιάσει στους ξένους scouts.

Βάσει των όσων αναφέρονται στα ρεπορτάζ, ο 21χρονος άσος απασχολεί τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μάλιστα, η είδηση σχολιάζεται, ήδη, στα social media με χρήστες ειδικά στο Twitter να θεωρούν δεδομένο πως εφόσον ο παίκτης πάει στην Αγγλία, θα φορέσει τη φανέλα των νεοφώτιστων.

Olympiacos in Greece. Nottingham Forest and Olympiacos have the same president, so I'm 99% sure the transfer will take place