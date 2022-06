Λυών: Παίρνει τον Ταϊρελ Μαλάσια από τη Φέγενορντ (pic)

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο δημοσιογράγος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal των εμπλεκομένων πλευρών και ο 22χρονος αριστερός μπακ να αφήσει το Ρότερνταμ για τη γαλλική πόλη.

Βάσει των όσων αναφέρονται, το το ποσό της μεταγραφής θα φτάσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο αμυντικό.

Ο Μαλάσια είναι «παιδί» της Φέγενορντ και πέρυσι είχε 50 συμμετοχές για όλες τις διοργανώσεις.

Excl: OL are closing on deal to sign left back Tyrell Malacia. Agreement in place with Feyenoord for €15m fee, club sources confirm - so final details now discussed to complete move. 🚨🔴🔵 #OL



English club were also in the race but Malacia wants to work under Dutch coach Bosz.