Best Goal με υπογραφή Βιεϊρίνια: «Όταν βρει τη μπάλα όπως τη θέλει...»

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια έκανε το double στα βραβεία του Best Goal της σεζόν καθώς το απίθανο τέρμα του κόντρα στην Μίντιλαντ αναδείχθηκε ως το καλύτερο της σεζόν.

Όταν βρει τη μπάλα όπως τη θέλει, η αλήθεια είναι πως οι ελπίδες του τερματοφύλακα μειώνονται στο ελάχιστο. Ακόμα κι αν σουτάρει με το ανάποδο πόδι. Όπως στην προκειμένη. Το… ξερό του Αντρέ Βιεϊρίνια κόντρα στη Μίντιλαντ είναι το γκολ της σεζόν για κόσμο και συμπαίκτες του.

Όπως σημειώνουν οι Θεσσαλονικείς: Το ρολόι σημάδευε το 26’ της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ προηγούνταν ήδη 1-0 κι έψαχνε γκολ πρόκρισης. Εδώ μπαίνει στην ιστορία ο Leader. Eίδε τη μπάλα να έρχεται προς το μέρος του έξω από την περιοχή, έκανε ένα αδιανόητο κοντρόλ και χωρίς δεύτερη σκέψη εκτέλεσε με το εξωτερικό, στέλνοντας τη μπάλα στο παραθυράκι.

Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό που είχε στις ψηφοφορίες του κοινού, αλλά και των παικτών, ο Βιεϊρίνια κατέκτησε τόσο το Regency Casino Best Goal of the Season αλλά και το Players’ Best Goal of the Year.

Οι φίλοι του Δικεφάλου και οι παίκτες ήρθαν σε απόλυτη συμφωνία αυτή τη φορά και χάρισαν το double στον αρχηγό. Ομοφωνία είχαμε και στη δεύτερη θέση, με την… γκολάρα του Κούρτιτς στο ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ να παίρνει το… ασημένιο.

Οι απόψεις διαφοροποιήθηκαν στην τρίτη θέση, με το κοινό να επιλέγει το γκολ πρόκρισης του Τσόλακ μέσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και τους παίκτες να δίνουν στον Σάστρε την τρίτη θέση για το buzzer beater κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.