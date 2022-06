Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο πρώτο φιλικό της σεζόν!

Ευκαιρίες σε όλους τους παίκτες αναμένεται να δώσει ο Πέδρο Μαρτίνς στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού για την νέα σεζόν με αντίπαλο την αυστριακή Ριντ που θα ξεκινήσει στις 19:00 (Cosmote Sport 1).

Αναλυτικά η πρώτη ενδεκάδα της νέας χρονιάς για τους ερυθρόλευκους έχει ως εξής: Κρίστινσον - Ανδρούτσος. Μπα, Μανωλάς, Κούτρης - Κανέ, Αγκιμπού Καμαρά - Ραντζέλοβιτς, Καρβάλιο, Φαντιγκά - Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στη Ρίντ! / The line-up for today's friendly match against SV Ried! 🔴⚪️