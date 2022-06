Νέα συνεργασία Ρονάλντο με εταιρεία κρυπτονισμάτων

Σε μια ακόμα χορηγική συνεργασία προχωρά ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Πρόκειται για μια διαφορετική συνεργασία για τον Πορτογάλο επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού αυτή την φορά πρόκειται για εταιρεία κρυπτονισμάτων.

Η «Binance» είναι η εταιρεία που θα συνεργαστεί ο CR7 , με τον Πορτογάλο να αναφέρει στα social media του την είδηση.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω τη συνεργασία μου με την Binance. Μαζί θα φέρουμε την αλλαγή. Και αυτή είναι μόνο η αρχή», ανέφερε ο Κριστιάνο στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Proud to be partnering with @binance



Together we’ll give you the opportunity to own an iconic piece of sports history.



I’m excited to take this journey with all of you. Let’s change the NFT game with #Binance. pic.twitter.com/SNSCMHggct