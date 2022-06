Κάτοικος Νιουκάστλ έγινε και επίσημα ο Νικ Πόουπ. Ο 30χρονος διεθνής τερματοφύλακας, μετά από έξι χρόνια στην Μπέρνλι αποχώρησε για την ομάδα του Έντι Χάου.

Η Νιουκάστλ μετά από την απόκτηση του Μακ Τάργκετ, εκταμίευσε 10 εκατομμύρια λίρες και έκανε κάτοικο St Jame's Park τον Νικ Πόουπ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Nick Pope from Burnley on a four-year deal!



