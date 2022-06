Προτάθηκε στην Τσέλσι ο Στρακόσια!

Το μέλλον του Κέπα Αριθαμπαλάγα φαίνεται αβέβαιο στην Τσέλσι, με τους «μπλε» να ενδέχεται να αναζητήσουν αντικαταστάτη σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Ισπανός.

Ένα από τα ονόματα που προτάθηκαν ως δεύτερος τερματοφύλακας της Τσέλσι είναι του Θωμά Στρακόσια!

Ο Αλβανός τερματοφύλακας αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τη Λάτσιο και σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, έχει προταθεί στους «μπλε».

Ο 27χρονος τερματοφύλακας είχε μια πλούσια καριέρα στους Ρωμαίους για εννέα χρόνια, μετρώντας συνολικά 208 συμμετοχές

