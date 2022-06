O νέος τερματοφύλακας της Άρσεναλ αρνήθηκε να υπογράψει σε φανέλα της Τότεναμ! (vid)

Ο λόγος; Στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του με την φανέλα της Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον, πήγε να υπογράψει αυτόγραφα σε φίλους της πρώην -πλέον- ομάδας του, όμως αρνήθηκε να υπογράψει σε φανέλα της Τότεναμ!

Ο Ματ Τέρνερ γνωρίζει για το... μίσος που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες και μόλις είδε ότι η φίλη της Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον, που του ζήτησε αυτόγραφο, φορούσε φανέλα της Τότεναμ αρνήθηκε να υπογράψει.

Δείτε παρακάτω το video:

“Oh no... that's disgusting.”



Incoming Arsenal 'keeper Matt Turner refused to sign a shirt for a Spurs fan after his final game for the Revs 🤣



(via @NERevolution)pic.twitter.com/xoQ1gUQ8pu