«Έδεσε» τον Στιβ Κούπερ ως το 2024 η Νότιγχαμ Φόρεστ (pic)

Όπως αναφέρει το «Sky Sports», ο Βαγγέλης Μαρινάκης τα βρήκε με τον 42χρονο τεχνικό και έτσι το συμβόλαιο του θα επεκταθεί έως το καλοκαίρι του 2024. Να θυμίσουμε πως η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, ενώ φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία για να δοθούν περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ομάδας στην επιστροφή της στην Premier League.

Ο Στιβ Κούπερ αφίχθη την περασμένη σεζόν όταν η Νότιγχαμ βρισκόταν στη ζώνη του υποβιβασμού και με ένα απίστευτο ντεμαράζ κατάφερε να την βάλει στα Playoffs και να κερδίσει την άνοδο από την Championship στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος.

BREAKING: Nottingham Forest head coach Steve Cooper has agreed a deal in principle over a new contract. pic.twitter.com/jfE5sCqkw7