«Λιώμα» στο Λας Βέγκας ο Γκρίλις με καλλονή που δεν είναι η σύντροφός του... (pics)

Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι, μάλιστα, έγινε... τσακωτός σε πάρτι σε πισίνα στο Λας Βέγκας με μερικούς φίλους και με μια νεαρή μελαχρινή γυναικά, που δεν ήταν η σύντροφός του.

Τις σχετικές φωτογραφίες δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα «Sun» και φαίνεται ο Γκρίλις «παρέα» με πολλά κουτάκια μπύρας κατά τη διάρκεια ενός pool party.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Άγγλος άσος και οκτώ φίλοι του ήπιαν τέσσερα μπουκάλια σαμπάνια ο καθένας αξίας 3.567 ευρώ έκαστο!

Μετά το πάρτι, ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας του, ζήτησε από μια ομάδα κοριτσιών που ήταν στην πισίνα τον αριθμό τηλεφώνου τους, εκείνες ανταποκρίθηκαν και σύμφωνα με την εφημερίδα πήγαν λίγα λεπτά αργότερα στα δωμάτια του Γκρίλις και των φίλων του...

Ο Γκρίλις απόλαυσε ένα VIP πακέτο 92.993 ευρώ στο Λας Βέγκας για το οποίο δικαιούταν και 116 μπουκάλια σαμπάνιας εθεάθη αργότερα και σε νυχτερινό κέντρο του συνοδευόμενος από μια νεαρή μελαχρινή γυναίκα που δεν ήταν η κοπέλα του...

Even leaving a nightclub in Las Vegas at 3am Jack Grealish still throws his trademark body swerves pic.twitter.com/b3m5HornbQ