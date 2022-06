ΠΑΟΚ: Σκόραρε στο τελευταίο του ματς με την Βαλερένγκα ο Νάσμπεργκ! (vid)

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, που έχει έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, πήρε φανέλα βασικού στην αναμέτρηση της Βαλερένγκα με την Άαλεσουντ και στο 85ο λεπτό ισοφάρισε σε 2-2.

Συγκεκριμένα, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Νάσμπεργκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, με τον Νορβηγό στόπερ να αποχαιρετά με αυτόν τον τρόπο την ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Αυτό, άλλωστε ήταν το τελευταίο ματς του Νάσμπεργκ με την φανέλα της Βαλερένγκα, αφού ο 26χρονο αμυντικός, τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

For et comeback - to mål på drøye to minutter til Vålerenga! 🔥 pic.twitter.com/mLbtXI8Gei