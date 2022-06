Σοκάρει ο Σισίνιο: «Έπαιζα μεθυσμένος στη Ρεάλ, έβαζα άρωμα για να μην μυρίζω»

Οι αποκαλύψεις για τον Βραζιλιάνο άσο έρχονται στο έκτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς "Ressaca" που παράγεται από το EPTV, μια θυγατρική του TV Globo.

«Εάν με ρωτήσετε αν ήμουν μεθυσμένος ενώ έπαιζα στην Ρεάλ, η απάντηση είναι ναι. Έπινα καφέ για να κρύψω την αναπνοή μου και έβαζα άρωμα για να μην μυρίζω. Ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ήταν εύκολο. Δεν χρειαζόμουν χρήματα για να παίρνω αλκοόλ. Ο κόσμος προσφερόταν να σου δώσει όποτε ήθελες στα εστιατόρια», ανέφερε ο 41χρονος Βραζιλιάνος.

«Ξεκινούσα να πίνω μετά την προπόνηση», είπε ακόμη ο Σισίνιο που έπαιξε στη Ρεάλ την περίοδο των «γκαλάκτικος», όπου στη «βασίλισσα» αγωνίζονταν οι Ρονάλντο, Ζιντάν, Μπέκαμ, Φίγκο και Ρομπέρτο Κάρλος.

«Δούλευα με τον φυσιοθεραπευτή μου, πήγαινα σπίτι κατά τις δύο με δυόμιση και ύστερα σταματούσα να πίνω στις 4 το ξημέρωμα. Κάθε φορά που μεθούσα στην Ρόμα, η διοίκηση έχαναν κι άλλο την πίστη τους σε εμένα», είπε ακόμη ο Σισίνιο και πρόσθεσε: «Από τότε που δοκίμασα το ποτό στα 13 μου, δεν σταμάτησα ποτέ. Ζούσα στην επαρχία και τα Σαββατοκύριακα ο κόσμος μαζευόταν για να πάει στις πλατείες, στο κλαμπ. Υπήρχε ένα μπαρ εκεί και κρυβόμουν καθώς ήμουν μικρός και ζητούσα από κάποιον ενήλικο να μου αγοράσει και κρυβόμουν από τους γονείς μου και την αστυνομία ενώ έπινα».

Ενώ ολοκλήρωσε λέγοντας: «Το αλκοόλ σε συνδέει και σε φέρνει κοντά με ανθρώπους που τους αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής και οι άνθρωποι που σε αγαπούν πραγματικά απομακρύνονται. Όταν σου λένε ότι δεν είναι σωστό, δεν θέλεις να το ακούσεις. Έχω έναν γιο 15 ετών και θέλω να του ζητήσω συγγνώμη. Ήταν δύο χρονών και δεν καταλάβαινε, αλλά είναι ριζωμένο στη μνήμη μου».

