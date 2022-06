Μπαρτσελόνα: Τα «σπρώχνει» γερά για τον Λεβαντόφσκι

Οι Καταλανοί θέλουν και επιμένουν για τον «Λένα». Μετά την πρόταση ύψους 30 εκατ. ευρώ, στην οποία η Μπάγερν Μονάχου δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει, οι Καταλανοί ετοιμάζουν νέα προσφορά ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη "Bild", η Μπαρτσελόνα θέλει πάρα πολύ τον Πολωνό φορ και ελπίζει ότι τουλάχιστον με αυτό το ποσό, οι Βαυαροί θα μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν την παραχώρηση του πολύπειρου επιθετικού.

Όσο για το τι λέει ο παίκτης; Το ο συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι το όνειρό του είναι η Μπαρτσελόνα και δεν θέλει να συνεχίσει στην Μπάγερν Μονάχου και παρά τα 33 του χρόνια, οι Καταλανοί επιμένουν στην απόκτησή του.

Barcelona are preparing a €50m bid for Robert Lewandowski, which they hope will make Bayern consider selling [@kessler_philipp, @tzmuenchen]