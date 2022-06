Σε ανοικτή γραμμή Ίντερ και Τσέλσι για τη μεγάλη επιστροφή του Λουκάκου

Όπως αναφέρεται εδώ και λίγη ώρα στον διεθνή Τύπο, οι δύο ομάδες είναι σε ανοικτή γραμμή, προκειμένου να επιτευχθεί το deal με τις οικονομικές διαφορές, βέβαια, να υφίστανται, για έναν παίκτη που πέρσι στοίχισε στους «μπλε» 120 εκατ. ευρώ.

Βάσει των όσων αναφέρονται, αυτή τη στιγμή η Ίντερ δίνει επτά εκατ. ευρώ ως ενοίκιο στην Τσέλσι για τον δανεισμό του Βέλγου επιθετικού με τους «μπλε» να ζητούν σχεδόν τα διπλά, 12 εκατ. ευρώ και να υπάρχει η εκτίμηση πως η συμφωνία μπορεί να κλείσει γύρω στα 10 εκατ. ευρώ, με δεδομένο πως θα υπάρξει νέα επαφή το βράδυ.

Ο Λουκάκου ήταν εκ των σημαντικότερων ποδοσφαιριστών στην πορεία των Μιλανέζων προς την κατάκτηση του τίτλου τη σεζόν 2021/21, σκοράροντας 24 γκολ και μοιράζοντας 10 ασίστ.

Work in progress for Romelu Lukaku's comeback to Inter. Talks ongoing with Chelsea on the final loan fee, Inter will improve the opening proposal worth €5m plus €2m in add-ons. 🔵🇧🇪 #Inter



Next week will be key to speed up talks - as all parties want to find a solution soon. pic.twitter.com/LN65OuzBjN