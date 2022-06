Γιουβέντους: Πλησιάζει στην απόκτηση του Κόστιτς (pic)

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον διεθνή Τύπο, ο 29χρονος Σέρβοςήρθε σε συμφωνία με τη «βέκια σινιόρα» ώστε να αγωνιστεί από τη νέα σεζόν με τα μπιανκονέρο.

Στις συζητήσεις που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο πλευρές, υπήρξε απόλυτη συμφωνία και πλέον η Γιουβέντους καλείται να τα βρει με την Άιντραχτ.

Ο Κόστιτς συμφώνησε να υπογράψει για τρία χρόνια με τη Γιουβέντους, λαμβάνοντας 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Παρόλα αυτά, το deal δεν μπορεί να θεωρείται τελειωμένο καθώς η Άιντραχτ και οι άνθρωποι της ιταλικής ομάδας συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Η Άιντραχτ ζητά ένα ποσό στα 20 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του, με την Γιουβέντους αυτή τη στιγμή να δίνει 12 εκατ. ευρώ. Πιθανότατα η χρυσή τομή θα βρεθεί στα 17-18 εκατ. ευρώ, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να συνεχίζονται.

