Αδιανόητο επεισόδιο στην Βραζιλία: Οπαδός χτύπησε παίκτη της Φορταλέζα με κράνος! (vid)

Τα αίματα δεν άργησαν να ανάψουν μετά την ήττα της Φορταλέζα από την Αβάι με 3-2, με τους οπαδούς της ομάδας από την Σεαρά να προβαίνουν σε αγριότητες εναντίον των ποδοσφαιριστών.

Ένας θερμοκέφαλος, μάλιστα, χτύπησε με κράνος τον επιθετικό της Φορταλέζα, Ρόμπσον, που έφυγε τρέχοντας προκειμένου να γλιτώσει από το μένος των οπαδών!

Δείτε παρακάτω το video:

O atacante Robson, do Fortaleza, foi agredido com um capacete por um torcedor no desembarque do time após derrota por 3x2 para o Avaí.



🎥 Reprodução



pic.twitter.com/59UNUAURvz