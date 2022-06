Λειψία: Ανακοίνωσε τον Σλάγκερ από τη Βόλφσμπουργκ (vid)

Ο 24χρονος άσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2026. Ο Σλάγκερ, «προϊόν» των ακαδημιών της Σάλτσμπουργκ, είχε ενταχθεί στη Βόλφσμπουργκ το 2019 και κατέγραψε 81 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους «λύκους».

«Ο σύλλογος έχει φιλόδοξους στόχους και θέλω να βοηθήσω για να τους πετύχουμε» είπε ο Σλάγκερ.

Η Bundesliga αρχίζει στις 5 Αυγούστου, αλλά η -κυπελλούχος Γερμανίας- Λειψία θα μπει στη... δράση μια εβδομάδα νωρίτερα, καθώς θα αντιμετωπίσει στις 30 Ιουλίου την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου για το Σούπερ Καπ.

Welcome to Leipzig, Xaver Schlager! 🔴⚪️



The 24-year-old signs a contract until 2026 ✍️#WeAreLeipzig pic.twitter.com/RTq58djDJA