«Πρόταση της Μοχούντ Μπαγκάν στον Ανσαριφάρντ»

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιρανός δημοσιογράφος, Φαρχάντ Τζαμεσχεντπούρ, η Μοχούντ Μπαγκάν που τερμάτισε στην 3η θέση στο εγχώριο πρωτάθλημα, έχει έρθει σε επαφή με τους Καρίμ Ανσαριφάρντ και Ασχάν Ντεζάγκα, στους οποίους προτείνει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Δείτε το tweet:

Indian side #MohunBagan have reportedly contacted Iranian duo Karim Ansarifard and Ashkan Dejagah regarding a 1 year contract for each player.



Mohun Bagan finished 3rd place in the Indian SL last season. pic.twitter.com/kesJ8eJDIf