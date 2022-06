Ολυμπιακός: Ανανέωσε για ακόμη έναν χρόνο ο Βαλμπουενά (pic)

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Πειραιά για τέταρτο χρόνο, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να επισημοποιούν τη συνέχιση της συνεργασίας τους!

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Βαλμπουενά έχει αγωνιστεί συνολικά 120 φορές έχοντας απολογισμό 14 γκολ και 39 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων και ενός κυπέλλου.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών ξεκίνησαν έπειτα από τη θετική εισήγηση του Πέδρο Μαρτίνς και ενώ ο πρώην διεθνής μεσοεπιθετικός είχε εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει στους «ερυθρόλευκους». Έτσι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, όπως συνέβη την Τετάρτη (15/6) και με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση συμβολαίου του Ματιέ Βαλμπουενά.



Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έγινε μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας το 2019 και από τότε μετρά 120 συμμετοχές, 14 γκολ και 39 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.



Ο Ματιέ Βαλμπουενά έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό τρία πρωταθλήματα Ελλάδας (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) και ένα κύπελλο (2019-2020)».





Ο Ματιέ Βαλμπουενά ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2023! / @MathieuVal8 has renewed with Olympiacos FC until 2023! 🔴⚪️#Olympiacos #MathieuValbuena #France #Football #Renewal #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/27mHvXGtq4