Μανέ: Έπαιξε μπάλα στο χωριό του μεσ' στη λάσπη (pics+vid)

Ο σταρ της Λίβερπουλ, βρίσκεται στη γενέτειρά του και πέρασε στιγμές ξενοιασιάς, όπως στα παιδικά του χρόνια, παίζοντας φυσικά το αγαπημένο του ποδόσφαιρο.

Ο Μανέ δεν ξεχνά ποτέ από που ξεκίνησε, παραμένοντας απλός, ταπεινός και πολύ αγαπητός στη χώρα του, ενώ δεν έχει σταματήσει να προσφέρει όπου μπορεί τη βοήθειά του, συμβάλλοντας σε ανέγερση νοσοκομείου και σχολείου στην πατρίδα του, και παρέχοντας οικονομική βοήθεια.

Sadio Mane returned to the pitch where it all began for him in his village Bambaly in Senegal to play a local match yesterday. 👌🏾🙌🏾



With him is his idol El Hadji Diouf, Papiss Demba Cisse, Mbaye Diagne and Désiré Segbe of Benin. pic.twitter.com/f6jjjrnU3B