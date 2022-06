Φερέιρα: «Ο κόσμος αναρωτήθηκε γιατί ο ΠΑΟΚ πήγε στην Μπράγκα και πλήρωσε 3 εκατομμύρια ευρώ»

Ο Πορτογάλος τεχνικός μιλώντας στο «The Coaches voice», αναφέρθηκε στο πως υπέγραψε με την Παλμέιρας, τονίζοντας ότι οι φίλαθλοι της ομάδας αναρωτιόντουσαν γιατί επιλέχθηκε τότε για προπονητής της βραζιλιάνικης ομάδας. Βέβαια από τότε έχουν περάσει δυόμιση χρόνια, στα οποία ο Φερέιρα κατάφερε να κατακτήσει τίτλους με την ομάδα.

Μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Θα σας πω μία ιστορία. Όταν έφτασα στην Παλμέιρας ο κόσμος αναρωτήθηκε γιατί (η ομάδα επέλεξε) εμένα. Όταν έφτασα στη Βραζιλία ήμουν ένας προπονητής χωρίς τίτλους. Ο κόσμος πρέπει να αναρωτήθηκε γιατί πλήρωσαν οι ομάδες για μένα, για έναν προπονητή που δεν είχε τίτλους.

Γιατί ένας σύλλογος όπως ο ΠΑΟΚ πήγε στην Μπράγκα και πλήρωσε 3 εκατομμύρια ευρώ; Γιατί η Παλμέιρας πήγε στον ΠΑΟΚ για να πληρώσει το συμβόλαιό μου;

Αυτός ο προπονητής (μιλά για τον εαυτό του) δεν έχει απολυθεί ακόμα! Περιμένω να γίνει. Αλλά δεν με έχουν απολύσει ακόμα. Και ο κόσμος αντί να το σκέφτεται αυτό, σκέφτηκε την έλλειψη τίτλων. Ναι, αλλά ποιους συλλόγους έχω προπονήσει; Που έχω δουλέψει για να έχω τη δυνατότητα να κερδίσω τίτλους;

Η Παλμέιρας μού πήρε τρεις φορές συνέντευξη πριν με επιλέξει. Ο σύλλογος ήξερε πολύ καλά ποιον προσέλαβε. Ήξερα πώς έπαιζε»

🗣️ "Nadie quería que viniera al @Palmeiras. fui en contra de todos. Mis padres me dijeron: “¡No te vayas!” Mi mujer también. Yo le dije: 'Si me quieres, me seguirás queriendo, pero me voy'".



Lee la entrevista al bicampeón de @Libertadores, Abel Ferreirahttps://t.co/nWLdJHTt3v