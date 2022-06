Κινείται για την απόκτηση του Χέντερσον από τη Γιουνάιτεντ η Νότιγχαμ

Τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν, όπου θα αγωνίζεται στην Premier League, έχει ξεκινήσει η Νότιγχαμ Φόρεστ. Συγκεκριμένα, οι Άγγλοι έχουν ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ώστε να αποκτήσουν τον Ντιν Χέντερσον με τη μορφή δανεισμού, σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο deal μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να υπάρχει και οψιόν αγοράς για τον 25χρονο τερματοφύλακα, η οποία θα ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Excl: Nottingham Forest have opened talks with Manchester United to sign Dean Henderson on loan with option to buy [around £20m]. 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #MUFC



Negotiations ongoing - Nottingham Forest want Henderson and it’s now a possibility also considered by the player. Talks on. #NFFC pic.twitter.com/ncwvy3jlwN