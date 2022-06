Απίστευτο: Η Αγγλία δέχθηκε τέσσερα γκολ στην έδρα της μετά από 69 χρόνια!

Οι Μαγυάροι πραγματοποίησαν τρομερή εμφάνιση και διέλυσαν τους Άγγλους με 4-0 επαναλαμβάνοντας τον θρίαμβο που είχαν πετύχει οι συμπατριώτες τους το 1963 στο Γουέμπλεϊ, όταν επικράτησαν των «τριών λιονταριών» με 6-3.

Έτσι, 69 χρόνια μετά η παρέα του Ντομινίκ Σομποσλάι, ακολούθησε τα βήματα τον διαστημικών Ούγγρων του Φέρεντς Πούσκας και ταπείνωσαν την Αγγλία μέσα στην έδρα της!

Αυτή, μάλιστα ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, που δέχεται τέσσερα γκολ χωρίς να σημειώσει κανένα...

4 - Hungary are the first team to score four goals in an away match against England since the Hungarians themselves won 6-3 at Wembley in November 1953. Wolves. pic.twitter.com/2U1zzsbvsy