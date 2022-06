Συγκλόνισε ο προπονητής της Ουγγαρίας: «Ελπίζω να εξασφάλισα ενός λεπτού σιγή όταν πεθάνω»

O Ιταλός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου, κλήθηκε να σχολιάσει την τεράστια νίκη που πήρε η ομάδα του και καθήλωσε με τα όσα είπε.

«Αυτό που με κάνει χαρούμενο και το είπα και στους παίκτες μου, είναι ότι όταν πεθάνω, ελπίζω σε πολλά χρόνια από τώρα, είμαι σίγουρος ότι στα γήπεδα της Ουγγαρίας θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Αυτό είναι ένα υπέροχο επίτευγμα για εμένα», ανέφερε ο προπονητής της Ουγγαρίας, που με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει την τεράστια νίκη που πέτυχε μέσα στην Αγγλία.

Hungary boss Marco Rossi believes his side's 4-0 victory over England will guarantee him 'one minutes silence' at the countries national stadium when he dies. 🇭🇺 pic.twitter.com/fV7RKP0piO