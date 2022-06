Αδιανόητο deja vu για Ολλανδία-Ουαλία

Πριν από έξι ημέρες η Ουαλία υποδέχθηκε την Ολλανδία, με τον Ντέιβις στο 92' να ισοφαρίζει για τους Ουαλούς σε 1-1 και τον Βέγκχορστ στο 94' να χαρίζει τη νίκη στους Οράνιε με 1-2...

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στο Ρότερνταμ, αφού η Ουαλία ισοφάρισε σε 2-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπέιλ στο 93' και ένα λεπτό αργότερα ο Ντεπάι χάρισε τη νίκη στην Ολλανδία «γράφοντας» το τελικό 3-2.

Six days ago: Wales equalize in the 92nd minute, Netherlands score the winner in the 94th



Today: Wales equalize in the 92nd minute, Netherlands score the winner in the 93rd



