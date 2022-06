Επίσημη η βόμβα: Ο Ντάργουιν Νούνιες στη Λίβερπουλ!

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα την Τρίτη την απόκτηση του Ντάργουιν Νούνιες από τη Μπενφίκα. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ εκταμίευσε το ποσό τον 75 εκατομμυρίων ευρώ για να «ντύσει» στα κόκκινα τον Ουρουγουανό επιθετικό, που υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ και μαζί με τα μπόνους η μεταγραφή του μπορεί να φτάσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος ο Νούνιες στις δύο σεζόν του στη Μπενφίκα σε 85 συμμετοχές πέτυχε 48 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έχει και 11 συμμετοχές με την Ουρουγουάη.

We are delighted to announce the signing of @Darwinn99 from Benfica, subject to the successful granting of a work permit and international clearance 😍#DarwinDay