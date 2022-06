«Μεταξύ Νότιγχαμ Φόρεστ και Ολυμπιακού ο Λάριν»

Μπαράζ δημοσιευμάτων στην Τουρκία για το μέλλον του Κάιλ Λάριν, ο οποίος απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Μπεσίκτας για νέο συμβόλαιο και σύμφωνα με τους γείτονες βρίσκεται ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, οι επαφές του παίκτη με τις δύο ομάδες ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, βέβαια είναι σε προχωρημένο επίπεδο και αναμένεται σύντομα να γίνει γνωστή η επόμενη ομάδα του Καναδού διεθνή που μπορεί να αγωνιστεί τόσο σαν επιθετικός όσο και ως εξτρέμ.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο Λάριν έσβησε όλες τις φωτογραφίες από τους λογαριασμούς του στα social media με τη φανέλα των «μαυαραετών» δείχνοντας πως δεν υπάρχει περίπτωση επανασύνδεσης με την Μπεσίκτας και ο παίκτης έχει καταλήξει ότι θα συνεχίσει την καριέρα του είτε στον Ολυμπιακό είτε στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

