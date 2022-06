Χρόνια πολλά Τόνι Σαβέβσκι: Το SDNA γράφει για τον Σκοπιανό που διάβαζε Καζαντζάκη (vids,pics)

Όσα χρόνια και αν περάσουν αυτό το όνομα θα είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ΑΕΚ. Ο εμβληματικός Τόνι Σαβέβσκι γίνεται σήμερα 59 ετών και το SDNA σας θυμίζει τα κατορθώματα και άγνωστες πτυχές της ζωής του εμβληματικού άσου της Ένωσης.

Ήταν 22 Νοεμβρίου του 1988, όταν η ΑΕΚ κατέληγε σε συμφωνία με τον Τόνι, όπως συνήθισαν να τον λένε πλέον οι ΑΕΚτζήδες.

Ήταν λίγες μέρες μετά την απόφαση για συμμετοχή και 3ου ξένου στις ομάδες. Η Ένωση είχε ήδη στις τάξεις της τον Μίροσλαβ Οκόνσκι και τον Χένρικ Νίλσεν, ο Δανός όμως μετά από ένα μήνα μετακόμισε στον Ηρακλή. Ο Στράτος Γιδόπουλος, τότε πρόεδρος της ΠΑΕ ήταν σε προχωρημένες επαφές με τον Στέφαν Ραν, μάλιστα ο Σουηδός είχε υπογράψει και προσύμφωνο, όμως κάπου η μεταγραφή «κόλλησε».

Εν συνεχεία ακούστηκε το όνομα του Γερμανού Τόμας Φον Χέεζεν που ο Οκόνσκι γνώριζε από την κοινή τους θητεία στο Αμβούργο, ενώ υπήρχε και η «μεγάλη καψούρα» του Στράτου Γιδόπουλου που ήταν ο Ντανιέλ Μπατίστα του Εθνικού με την ΑΕΚ, μάλιστα, να δίνει ακόμη και τον Νίλσεν και ξαφνικά προκύπτει ο Τόνι Σαβέβσκι. Παίκτης που υπήρξε επιθυμία και επιλογή του Ντούσαν Μπάγεβιτς που ήξερε το, ενιαίο τότε, Γιουγκοσλαβικό ποδόσφαιρο.

Ο Σαβέβσκι έπαιζε επί μία οκταετία στη Βαρντάρ Σκοπίων έχοντας 181 συμμετοχές και 10 γκολ και το 1987 κατέκτησε το πρωτάθλημα Γιουγκοσλαβίας. Μάλιστα, το καλοκαίρι του '88 είχε πάει και στη Σεούλ της Νότιας Κορέας όντας μέλος της Ολυμπιακής ομάδας της Γιουγκοσλαβίας. Ήταν συμπαίκτης του Ντάρκο Πάντσεφ στη Βαρντάρ και μάλιστα την περίοδο 1983-84 που ο επιθετικός βγήκε πρώτος σκόρερ σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται στον Σαβέβσκι με τις ασίστ του. Οι συζητήσεις με τους παράγοντες της Βαρντάρ έγιναν στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Γιδόπουλου, του Μπάγεβιτς και του Ραβούση και κράτησαν πολλές ώρες. Και εν τέλει η μεταγραφή έγινε...

Ο Γιδόπουλος υποστήριξε ότι «ο παίκτης που θα πάρουμε, λέγεται Σαβέβσκι, Τόνι Σαβέβσκι», ενώ ο Μπάγεβιτς δήλωνε πως είναι τεχνίτης, γρήγορος, οργανωτής και γκολτζής, ενώ προέβλεπε ότι οι εφημερίδες θα γράφουν πολλά για αυτόν. Και έτσι συνέβη. Ο Τόνι Σαβέβσκι έμελλε να γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έμελλε να γίνει ένας από τους κορυφαίους ξένους παίκτες που αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Βέβαια, υπάρχει και ένας αστικός μύθος που λέει ότι ο Γιδόπουλος μόλις είδε τον Σαβέβσκι στα γραφεία της ομάδας είχε πει: «Τι μου τον φέρατε αυτόν τον καχεκτικό;».

Ο μύθος της εποχής, μάλιστα,ς θέλει τον Γιδόπουλο μάλιστα, να πετάει και το «καρφί» του για τον Μπάγεβιτς, κόντρα μεταξύ τους απλά υπόβοσκε εκείνη την εποχή, θα γιγαντωνόταν αρκετά αργότερα.

«Πάει για μεγάλη μίζα ο Σέρβος μάλλον», φέρεται να είχε προσθέσει ο Γιδόπουλος μην μπορώντας να πιστέψει πως αυτός ο τύπος είναι όντως ποδοσφαιριστής.

Η σπουδαία καριέρα

Ήταν 14 Ιουνίου του 1963 όταν ο Τόνι Σαβέβσκι ερχόταν στον κόσμο στην πόλη Μπίτολα των Σκοπίων. Ναι, στην «Μπίτολα» που προέρχεται από την παλαία εκκλησιαστική σλαβονική γλώσσα και η σημασία της είναι «μοναστήρι». Θαρρείς πως η μοίρα θέλησε ο Σαβέβσι να ταυτιστεί με τη γενέτειρά του, καθώς πρόκειται ίσως από τους πιο σεμνούς ξένους, πλέον βέβαια ένας δικός μας άνθρωπος, αθλητές που έχουν περάσει από την Ελλάδα.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην τοπική ομάδα της πόλης του, την Πέλιστερ Μπιτόλα και σε ηλικία 17 ετών μεταγράφηκε στην Βαρντάρ Σκοπίων η οποία αγωνιζόταν στην πρώτη κατηγορία του Γιουγκοσλαβικού πρωταθλήματος. Με την Βαρντάρ κατέκτησε το πρωτάθλημα Γιουγκοσλαβίας το 1987 ενώ ενάμισι περίπου χρόνο μετά, τον Δεκέμβρη του 1988 πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ παρέμεινε μέχρι το 2001 οπότε και σταμάτησε την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Το όνομά του έχει συνδεθεί με τη «χρυσή», όπως συνηθίζεται να λέγεται, εποχή της ΑΕΚ. Με την Ένωση κατέκτησε συνολικά 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα, 1 Λιγκ καπ και δύο Σούπερ Καπ. Ο Σαβέβσκι ήταν από τους σημαντικότερους συντελεστές των επιτυχιών αυτής της περιόδου. Αγωνίστηκε σε 357 αγώνες στην ΑΕΚ πετυχαίνοντας συνολικά 52 γκολ. Μάλιστα είναι ο τρίτος κατά σειρά ξένος ποδοσφαιριστής σε συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά τους Κριστόφ Βαζέχα και Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς.

Συνολικά στην καριέρα του στους δύο συλλόγους, τη Βαρντάρ και την ΑΕΚ έπαιξε σε 537 αγώνες και σημείωσε 62 γκολ. Αγωνίστηκε επίσης στην εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας σε δύο αγώνες και στην εθνική ομάδα της ΠΓΔΜ και πλέον Βόρειας Μακεδονίας έπαιξε σε εννέα αγώνες.

Η καριέρα του ως προπονητής

Σχεδόν με το που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, έβαλε το κοστούμι του προπονητή.

Ο Τόνι Σάβεβσκι ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής αμέσως μετά την λήξη της ποδοσφαιρικής του καριέρας, τον Ιανουάριο του 2001, όταν διαδέχτηκε στον πάγκο της ΑΕΚ τον Γιάννη Παθιακάκη με τεχνικό σύμβουλο τον Ευγένιο Γκέραρντ. Το καλοκαίρι της ίδιας περιόδου ηαποχωρεί από τη θέση του τεχνικού με τον τότε διοίκηση να φέρνει στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Φερνάντο Σάντος. Την επόμενη χρονιά ανέλαβε προπονητής του Απόλλωνα Λεμεσού όπου παρέμεινα μία χρονιά και στην συνέχεια ανέλαβε προπονητής στην Ομόνοια Λευκωσίας με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Κύπρου το 2003. Από το 2004 ανέλαβε τεχνικός διευθυντής της ομάδας νέων της ΑΕΚ μέχρι το 2012. Το 2012 ανέλαβε ξανά προπονητής στην Ομόνοια Λευκωσίας, μέχρι τον Δεκέμβρη του 2013 όταν και παραιτήθηκε.

Τι έχουν πει για τον Τόνι

Αν πάει κανείς στην Μπίτολα και ρωτήσει για τον Τόνι Σαβέβσκι, θα καταλάβει άμεσα ότι είναι ο κλασικός αντί-σταρ. Δεν θέλει ακόμη ούτε και οι φίλοι να μιλούν γι' αυτόν. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα ανθρώπου που τον Μάρτη του '19 μίλησε για τον άσο της ΑΕΚ και ζήτησε να μην γραφτεί πουθενά το όνομά του, ούτε καν το μικρό του.

«Όταν, λοιπόν, πρωτοέπαιξε στην Μπίτολα, έγινε φανερό ότι ο τύπος δεν είχε το ψώνιο να παίζει για την πάρτη του. Έπαιζε και για τους άλλους, για να μην μπω κυρίως για τους άλλους. Έπαιζε για την ομάδα. Λόγω τιμής. Είναι πραγματικά κρίμα που στην εποχή του δεν υπήρχαν μηχανήματα που να καταγράφουν τα χιλιόμετρα που έκανε. Θα τα είχε τρελάνει ο αθεόφοβος. Πάνω-κάτω, συνέχεια. Από την άμυνα στην επίθεση. Δεν είχε θέση. Ήταν θέση... Σαβέβσκι», είχε δηλώσει άνθρωπος που τον γνώριζε πολύ καλά ως ποδοσφαιριστής.

Και επειδή πολλοί μπορεί να μην είναι στην ηλικία του υπογράφοντος, ο Τόνι ήταν σαν τον πρίγκιπα του παραμυθιού. Μπορεί να έτρεχε, όπως είπαν παραπάνω, αλλά ήταν ο παίκτης που έκανε έρωτα... με την μπάλα στα πόδια και προκαλούσε οργασμούς στις εξέδρες.

Μάλιστα, οι ίδιοι άνθρωποι δηλώνουν πως ο Σαβέβσκι μπορεί να ήρθε στην ΑΕΚ, όμως το όνομά του είχε ταξιδέψει και εκτός Γιουγκοσλαβίας. Τον ήθελαν ομάδες από την Τουρκία αλλά και από την Ιταλία! Γιατί, όμως, επέλεξε ΑΕΚ; Λόγω Ντούσαν Μπάγεβιτς. Μάλιστα, άνθρωπος που γνωρίζει τα της μεταγραφής του Σαβέβσκι στην Ένωση είχε πει για τον «Ντούσκο»: «Μεγάλο ποδοσφαιρικό έρωτα για τον Σαβέβσκι είχε αυτός ο τύπος. Πόσες φορές είχε έρθει ο ίδιος εδώ. Για να τον πείσει να έρθει στην ΑΕΚ. Και τελικά τα κατάφερε. Πώς; Κανείς δεν ξέρει. Πάντως ο Τόνι πήγαινε μόνο εκεί που ένιωθε ότι τον ήθελαν πολύ και εκεί που τα δεδομένα θα του ταίριαζαν. Εκτίμησε, επίσης, ότι η ζωή στην Αθήνα θα του άρεσε πιο πολύ. Ούτε σ' αυτό έπεσε έξω. Κόλλησε και με την Αθήνα, άλλωστε ακόμα εκεί μένει».

Τα λόγια των αντιπάλων, η αναγνώριση σε μία τεράστια αξία, είναι από μόνα τους αρκετά για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται.

«Ό,τι καλύτερο πέρασε σε άνθρωπο και ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα από ξένο ποδοσφαιριστή», είχε δηλώσει ο Βασίλης Καραπιάλης με τον Δημήτρη Σαραβάκο να δηλώνει: «Ήθος, επαγγελματικότητα και παράδειγμα για κάθε ποδοσφαιριστή. Προσωπικά γνωρίζω ότι στον Παναθηναϊκό όλοι τον σέβονταν και τον εκτιμούσαν», ενώ και ο μεγάλος Κριστόφ Βαζέχα είχε πει για τον Τόνι: «Σούπερ επαγγελματίας: Προπόνηση, οικογένεια, σπίτι. Η ζωή που έπρεπε να κάνει κάθε επαγγελματίας».

Ουδέποτε ακούστηκε για το Μακεδονικό

Ο Σαβέβσκι ήρθε σε μία περίεργη περίοδο στη χώρα μας. Έπαιξε σε μία εποχή που επικρατούσε υστερία τόσο στην Ελλάδα όσο και στη γείτονα για το Μακεδονικό. Ο Σαβέβσκι βρέθηκε εν μέσω πυρών σε αντίπαλα γήπεδα, βίωσε μία πραγματικά ζόρικη κατάσταση, να βγάζει δηλαδή το ψωμί στη χώρα η οποία βρισκόταν σε μία σχεδόν ανοιχτή σύγκρουση με τη δική του. Πώς την αντιμετώπισε; Ακόμη και οι δικοί του άνθρωποι αδυνατούν να δώσουν απάντηση.

Το μόνο που λένε είναι ότι «ουδέποτε υπήρξε εθνικιστής ο Τόνι και ουδέποτε ενδιαφέρθηκε σοβαρά για την πολιτική». Πράγματι, σ' όλα αυτά τα χρόνια που το Μακεδονικό βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας (αλλά και στα επόμενα) η φωνή του Τόνι Σαβέβσκι δεν ακούστηκε σχεδόν ποτέ. Οι συνεντεύξεις του μετρώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Οι φορές που στάθηκε να πει δυο λόγια στις κάμερες είναι τόσο σπάνιες που ουδείς μπορεί να τις θυμηθεί πλέον.

Όσο για το τι λέει για τη Συμφωνία των Πρεσπών; Πολύ δικός του άνθρωπος πριν από λίγους μήνες είχε δηλώσει υπό καθεστώς ανωνυμίας: «Χαχαχα, άλλη ερώτηση φίλε. O Tόνι δεν μιλάει για αυτά. Είναι quite wise and very calm».

Γνώριζε ελληνικά, διάβαζε Καζαντζάκη

Ο Τόνι Σαβέβσκι δεν ήταν, απλά, ένας περίφημος ποδοσφαιριστής. Ήταν ένας άνθρωπος που ναι μεν ήταν λιγομίλητος στον δημόσιο λόγο, αλλά γνώριζε καλά την ελληνική γλώσσα και εκτιμούσε τους «θησαυρούς» της ελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης. Ο σπουδαίος στιχουργός, Λευτέρης Παπαδόπουλος που όλοι γνωρίζουν πόσο ΑΕΚ είναι, είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του πως «ο Τόνι διάβαζε Νίκο Καζαντζάκη».

«Καθόμασταν δίπλα-δίπλα στο αεροπλάνο και διάβαζε Καζαντζάκη, του οποίου η γλώσσα δεν είναι καθημερινή και είναι πολύ δύσκολη. Ο Τόνι είχε φθάσει σ' αυτό το σημείο, να τον διαβάζει και να τον κατανοεί», είχε πει.

Εννοείται ότι ο Σαβέβσκι διατηρεί άριστους δεσμούς με τη χώρα του, τη Βόρεια Μακεδονία πλέον. Οι δικοί του άνθρωποι ζουν ακόμη στην Μπίτολα, τα πεθερικά του στα Σκόπια, εκεί όπου ο Σαβέβσκι παντρεύτηκε πριν πάρει τη μεταγραφή στην ΑΕΚ.Μετακινείται αθόρυβα, εξακολουθεί να μη δίνει συνεντεύξεις, είναι κάτι περισσότερο από διακριτικός, είναι, με λίγα λόγια, ο εαυτός του. Ο γνωστός Σαβέβσκι που άφηνε τη δόξα για τους άλλους και κρατούσε για τον εαυτό του την ουσία.